Кива своих не бросает: лидер СПУ объяснил поход на выборы вместе с Оппоблоком

Лидер Социалистической партии Украины (СПУ) илья Кива, коментируя свой поход на выборы с "Оппозиционным блоком", заявил, что в этом нет какой-то сложной конспирологии. По его словам, все было просто: прошел съезд СПУ, на котором было принято единогласное решение делегировать лидера партии в "Оппозиционную платформу - За жизнь" для укрепления и отстаивания проукраинской позиции в парламенте, для достижения мира, для воссоединения страны.

По его словам, было приглашение от лидеров этого объединения, а Вадим Рабинович никогда не скрывал, что его основная задача - сшивать страну, отбросив предрассудки, личные конфликты, объединяться и укрепляться ради достижения мира. Кива считает, что его присутствие в этом объединении укрепит переговорную группу.

Он подчеркнул, что как глава СПУ, он принял решение, за которое проголосовал съезд партии. И, как добросовестный дисциплинированный человек, выполняет решение партии. Он заверил, что такое объединение произошло потому, что совпали программы СПУ и "Оппоблока", но, кодчеркнул Кива, это не значит, что он ушел и бросил Социалистическую партию.

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