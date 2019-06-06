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Месть: рецепты от израильских военных

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Прежде чем прекращать огонь в ответ, Вооруженным Силам Украиныследует нанести противнику потери, равные тем, которые были нанесены ВСУ.

Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы, OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. "После того, как у нас за три дня погибли пятеро военнослужащих, я бы приказал взять противотанковую ракету и применить ее против противника", — заявил он.

По словам генерала, это "израильский подход", суть которого состоит в симметричном ответе – "око за око, зуб за зуб".

"В ситуации, которая сложилась, я бы уничтожил адекватное количество боевиков, и только после этого можно было бы попробовать пойти на временное прекращение огня", — пояснил Романенко.

Генерал предложил осуществить подобные меры до 10 июня — даты, на которую может быть назначено очередное перемирие.

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