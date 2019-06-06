6 июня Поребрик News: Путина опять не пригласили в Европу

Президента России Владимира Путина впервые за 15 лет не пригласили на памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников Overlord во Второй мировой войне.

Торжества пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии, сообщает Укринформ.

Участие в мероприятиях, кроме британской стороны, также примут представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

При этом президента России Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на событие. На основных событиях, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, будут присутствовать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.

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