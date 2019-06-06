Кучма в Минске: Украина обсуждает поворот в переговорах

Кучма в Минске: Украина обсуждает поворот в переговорах116Читать материал на украинском
Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
Соответствующее предложение второго президента Украины Леонида Кучмы должны обговорить на следующем заседании, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Интерфакс-Украина".
"Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", – сказал Сайдик журналистам.
По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины.
При этом Сайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017-го стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".
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