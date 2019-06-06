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Зеленский простимулировал депутатов к принятию законов

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Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко отметила, по обеспечению деятельности временных следственных комиссий, парламент давно имел долг и должен был урегулировать эти вопросы на уровне закона. Она не исключает того, что стимулом для принятия этого закона стал новый президент Украины Владимир Зеленский.

Сама процедура смещения с поста президента в порядке импичмента регулируется Конституцией Украины. И вся сложность, многоэтапность и, главное, нереалистичность этой процедуры, так же заложена в Конституции.

И любое регулирование на уровне законодательного акта, никоим образом не влияет на возможность устранения президента от должности, а главным препятствием остается процедура окончательного голосования, для которой требуется большое количество голосов народных депутатов.

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