5 июня Поребрик News: ''недопустимое поведение'' украинца по версии Кремль-ТВ

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" одиозный одесский писатель Всеволод Непогодин отличился выпадом в адрес так называемого начальника "пресс-службы народной милиции ДНР" Даниила Безсонова, после чего украинца выгнали из студии.

Во время известной своей ложью об Украине передачи "60 минут" показали прямое включение из оккупированного Донецка, где террорист нагло врал об обстрелах со стороны ВСУ.

В этот момент Непогодин показал представителю оккупантов неприличный жест.

"Вы что делаете? Уходите отсюда!" - тут же закричал рупор Кремля Евгений Попов.

Однако, даже покидая студию, Непогодин продолжил оскорблять Безсонова словами и жестами.

"Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе", - сказала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

"Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", - подчеркнула она, а Попов добавил, что у людей могут быть разные мнения, но "так вести себя просто недопустимо".

Позднее Скабеева прокомментировала скандальный инцидент на своем Telegram-канале. Она обозвала украинца негодяем и заверила, что таким не место на ее пропагандистской программе.

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