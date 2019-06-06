Чакира – новое лицо украинского хип-хопа

Чакира (Ярослав Чакыр) - новое лицо украинского хип-хопа, творчество которого уверенно набирает обороты. Темы, которые поднимаются в текстах исполнителя, весьма разнообразны - от чувственной любовной лирики к остросоциальной проблематики. На данный момент в творчестве артиста 4 сингла и дебютное видео на свежий релиз "Кто вы?", которое уже собрало не один десяток тысяч просмотров на YouTube, а сам трек, котором наносит удар по фейки и лицемерию, нашел немало поклонников.

Главный персонаж клипа блуждает пустотами собственного внутреннего мира, преследуя свою заветную цель. Развязка видео демонстрирует, что быть собой - это самый кайф, и только оставаясь тем кем ты есть на самом деле, можешь достичь дийcно ценных и достойных высот.

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