Старые и новые друзья Евросоюза: как Зеленского встретили в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, совершил первый официальный зарубежный визит, посетив Брюссель.

В бельгийской столице глава государства провел встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи с Юнкером глава государства подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины.

Польского главу Зеленский поблагодарил за поддержку и сотрудничество во многих форматах, а также обратил внимание на "глубину угроз, которые несет Россия для всей Европы".

"Польша является давним и преданным другом Украины в Европейском Союзе, настойчивым сторонником европейской перспективы для Украины, непоколебимым защитником суверенитета и территориальной целостности нашей страны на международной арене", - сказал президент.

Он выразил надежду на поддержку Польшей идеи сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействие "Северному потоку-2".

"Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши", – добавил Зеленский, получив приглашение от Дуды осуществить визит в Варшаву в день годовщины начала Второй мировой войны.

В свою очередь Дуда заявил о поддержке усилий для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, в освобождении оккупированных районов Донбасса и Крыма.

"Я рад сегодня пожать руку президенту Зеленскому и начать новые отношения на годы вперед. Надеюсь, что вместе мы можем много сделать для общего блага наших народов. Польша постоянно поддерживает проевропейские и евроатлантические стремления Украины, для нас этот вопрос является чрезвычайно важным", - отметил лидер Польши.

В разговоре с Домбровскисом президент Украины ответил на опасения Европы относительно связей с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский заверил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка" и намерен защищать исключительно интересы государства.

"Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", – сказал он.

Он заявил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

Кроме того, Зеленский опроверг информацию о возможном объявлении дефолта в Украине, к чему ранее призывал Коломойский.

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