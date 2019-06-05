Сделать как в Европе: озвучен рецепт избавления Украины от мусора

Эколог и влогерка Евгения Аратовська, сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, который установлен ООН, рассказала о том, как решить проблему мусора в Украине, приучить украинцев к сортировке и утилизации различного вида отходов и что делать с аккумуляторными батареями, которые уже исчерпали свой рабочий ресурс.

В Киеве на одного человека в Украине приходится более двух с половиной центнеров мусора на свалке, тогда как в Швейцарии, например, эта цифра приближается к нулю. В Киеве, например, нет раздельного сбора, а во Львове является раздельный сбор: отдельно собирается стекло, бумага и другие отходы.

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