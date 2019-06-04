Россия должна каждому украинцу: эксперт рассказал, во сколько может быть оценен ущерб за агрессию

Россия должна каждому украинцу: эксперт рассказал, во сколько может быть оценен ущерб за агрессию88Читать материал на украинском
Военный эксперт Александр Данилюк считает, что каждый гражданин Украины имеет право на получение компенсации от действий России, которые принесли моральный ущерб. По его словам, здесь речь идет не только о тех, кто непосредственно пострадал: вынужденные переселенцы, лица, проживающие на оккупированных территориях, потеряли там имущество, участники боевых действий, раненые, члены семей погибших и другие.
По его словам, более пяти лет пребывания в стрессе, в котором находятся украинцы из-за российской агрессии, не является естественным состоянием, в котором должны были бы находиться.
Он отметил, что сейчас сотни выигранных дел, по другим, более сложными категориями, в частности постановление об аресте 3,5 млрд, но это не те деньги, которые могут компенсировать весь объем обязательств не только перед Украиной, как государством, но и перед украинскими гражданами.
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