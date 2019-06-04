4 июня Поребрик News: Соловьев в очередной раз погрозился ''прийти и навести порядок'' в Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил вторжением в Украину российской армии для "наведения порядка". Он взбесился из-за сноса в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову.

В эфире своей пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рупор преступного путинского режима разразился оскорблениями в адрес Украины и беспочвенно обвинил ее в нацизме.

"Город Харьков сегодня. Памятник Жукову в Харькове националисты снесли! После этого вы мне хотите сказать, что вы не нацистское государство?! Если твое государство не способно защитить памятник великому полководцу, где полиция?! Где хоть какие-то элементы государственности?! Значит, у тебя ее или нет, или нет страны, или вы нацистские сволочи! Сколько снесли памятников Бандере?! Твоя страна – коллаборанты нацистской Германии! Если у тебя в стране нет государственной силы, которая может остановить нацистов, грош цена твоему государству!" – выплеснул он свой гнев на украинского политолога Вадима Карасева, который присутствовал в студии.

Однако гость эфира возразил ему, что украинцы сами разберутся со сложившейся ситуацией. Эта реплика еще больше разозлила Соловьева, и он перешел к прямым угрозам.

"Это когда мы приедем, мы у тебя наведем порядок быстро и четко! Ты считаешь, что нацисты у наших границ будут вежливо издеваться над нашей памятью и мы будем говорить: "Ой, вот вам газ, вот вам нефть"?! Надо вводить против вас санкции жесточайшие! И хватить ныть и говорить: "Ой, российский брат, дай нам что-нибудь подешевле, не обижай нас". Вы себя ведете, как нацисты! И будете получать, как нацисты, по башке!" – выкрикнул Соловьев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал