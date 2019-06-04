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Гости Бурчук Live – балет D'Arts Dance Project

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Гости программы балет D'Arts Dance Project и его творческие руководители: продюсер-руководитель Антон Торосян и хореограф-постановщик Дари Маликова рассказали об уникальном украинском танцевальном проекте, который умеет удивить зрителя с первой секунды.

Артисты много гастролируют целым миром, а среди самых ярких их выступлений - открытие Панамского канала и открытие люксового отеля на Мальдивах, а также сотрудничество со многими знаменитостями - Monatik, Laliko, Brunettes Shoot Blondes, Оля Цибульская, NK и др.

Хореограф-постановщик балета Дари Маликова снялась в фильме Тима Бёртона "Дамбо", в котором она сыграла цирковую артистку. Но наиболее знаковые концерты для балета – это сольные программы, а большое событие, к которому они очень тщательно готовятся, состоится 18 июня 2019 в столичном Карибиан Клаб, где состоится презентация нови программы "За закрытыми дверями".

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