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Дурацкая шутка видеоблогера создала международный скандал

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Популярное в интернете провокационное видео под названием "Румынско-украинская война 2022" направлено на раскачивание ситуации в Украине накануне парламентских выборов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Рябчин, комментируя видеоролик с "нападением Румынии на Буковину".

Депутат считает, что украинскому руководству не следует реагировать на подобные вещи на высоком уровне. По его мнению, "это слишком".

"Я верю в наших военнослужащих... У меня нет сомнения, что наши ребята защитят Украину, не дадут таким сценариям произойти. Если кто-то хочет поиграться, сделать определенную политизацию, раскачивать ситуацию перед выборами – это на их совести", – подчеркнул Рябчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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