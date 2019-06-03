3 июня Поребрик News: В России возмутились из-за Жукова

В России возмутились, что активисты свалили памятник советскомумаршалу Георгию Жукову в Харькове. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем микроблоге в Twitter видео, а подписчики поддержали его гнев.

"В Харькове под крик "Украина! Украина!" сбросили с пьедестала памятник Георгию Жукову: Только с мертвыми солдатами и могут воевать", – написал Смирнов.

В комментариях под постом пропагандиста аудитория разделилась. Многие возмущались тем, что происходит в Украине. Но им в противопоставление некоторые похвалили действия активистов, призвав россиян брать с них пример.

"Вандалы! Люди без будущего", "Украина – это "нацизм", "Говорят, если Бог хочет наказать, то он лишает разума. Думаю, что в данном случае и со страной в целом, тот самый случай", – возмутились россияне.

"Молодцы! Сами решают. А тут болото бл*дское с воевалыми "дидами", "Молодцы украинцы, свободный народ! А не как эти холопы и терпилы терпящие мост кадырова в Питере", "У в*тки рвет пе*дак", – подшутили другие пользователи в сети.

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