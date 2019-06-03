Жуков – всё: почему на украинской земле нет места для памятника советскому маршалу

В Харькове 2 июня активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода".

В воскресенье в Харькове также собралась акция протеста возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Как сообщал МедиаПорт, протестующие скандировали "Позор!" тем, кто проходил внутрь дворца. По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

Участие в акции протеста принимали представители "Нацкорпуса", которые образовали коридор, чтобы люди, которые шли на съезд, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка.

В результате этого один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. Также во время сноса бюста маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.

"2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", – сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей – до 5 лет лишения свободы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!