Жуков – всё: почему на украинской земле нет места для памятника советскому маршалу

Жуков – всё: почему на украинской земле нет места для памятника советскому маршалу190Читать материал на украинском
В Харькове 2 июня активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.
В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода".
В воскресенье в Харькове также собралась акция протеста возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".
Как сообщал МедиаПорт, протестующие скандировали "Позор!" тем, кто проходил внутрь дворца. По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".
Участие в акции протеста принимали представители "Нацкорпуса", которые образовали коридор, чтобы люди, которые шли на съезд, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка.
В результате этого один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. Также во время сноса бюста маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.
"2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", – сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей – до 5 лет лишения свободы.
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