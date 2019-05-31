Глава Счетной палаты опозорился в Раде: просчитался с часами

Глава Счетной палаты опозорился в Раде: просчитался с часами226Читать материал на украинском
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на заседании Верховной Рады попытался спрятать дорогие часы от журналистов, однако момент попал на камеру.
Подтверждающее видео с заседания парламента, на которое Пацкан пришел отчитаться за 2018 год, опубликовал в Facebook фотограф Богдан Бортаков.
На кадрах видно, что Пацкан судорожно одергивает рукав пиджака и прячет руки под стол, чтобы не показывать аксессуар.
Далее глава Счетной палаты и вовсе снял часы и попросил сидящую рядом коллегу их спрятать. Через некоторое время они снова появились на руке Пацкана.
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