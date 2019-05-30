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На Запад: названа страна, куда Зеленский совершит первый визит

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Президент Украины Владимир Зеленский совершит первый официальный визит по институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Рабочая поездка запланирована на 4-5 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский обсудит с партнерами в ЕС и НАТО ситуацию с безопасностью на востоке Украины, пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

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