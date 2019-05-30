Импичмент за неприкосновенность: как это будет

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203, заявил в эфире "112 Украина" представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Внесение изменений в Конституцию – большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм – это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности. – Ред.) с 2020 года", – отметил он.

По его словам, данный законопроект уже был обозначен как неотложный.

"Поэтому мы еще раз подчеркнули, что заинтересованы, чтобы его рассмотрели как неотложный", – подчеркнул Стефанчук.

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