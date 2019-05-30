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30 мая Поребрик News: В США раскрыто еще одно нарушение Россией международных договоров

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Разведывательные агентства США обвинили Россию в испытании ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.

В частности, с подобными заявлениями выступил директор военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", – подчеркнул генерал.

Роберт Эшли отметил, что РФ "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

В то же время постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ТАСС, что РФ придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

"Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем", – утверждает он.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как думаете нацисты, через сколько развалится стеклянный мост, и какую заподлянку вам ворам приготовили авторы, которых вы обокрали?))))
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