Отказались принимать отставку: Рада оставила Гройсмана на посту

Верховная Рада Украины в четверг, 30 мая, отказалась отправить в отставку действующий Кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"За" отставку проголосовали 97 народных депутатов, против - 63.Таким образом, парламент не поддержал отставку правительства (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

К слову, из Блока Петра Порошенко, членом которого являлся сам Гройсман, его отставку поддержали депутаты Андрей Антонищак, Олег Дмитренко, Василий Брензович, Александр Сугоняко, Наталья Новак и Андрей Немировский.

Гройсман поблагодарил депутатов после голосования.

"Уважаемые коллеги, я благодарю за ваше решение. Сказал, что к любому решению отнесусь с уважением. Это была позиция, а не эмоции. Я никогда не скидывал с себя ответственность. С самого детства... Вы думаете, я не понимаю, насколько людям сложно? Легко ли обслуживать государственный долг в 417 млрд грн - треть нашего бюджета? Вместе с тем мы начали изменения, и они могут проходить быстрее, если фракции объединяться и будут голосовать", - заявил премьер.

Также Гройсман обратился к тем парламентариям, которые его критиковали.

"Я понимаю, что вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство. Займитесь тем, чтобы голосовать своим сердцем. Сегодня я понял, почему люди говорят, что не уважают парламент... Для вас, для некоторых, важен ваш мандат, рейтинг, значок, неприкосновенность, а для меня важны Украина и украинцы. Я только три года премьер! А некоторые десятки лет при власти. И я борюсь с тем, что вы натворили...мы должны все это выгребать после вас!" - заявил глава правительства.

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