29 мая Поребрик News: Тайный винодел Дмитрий Медведев ограничил доступ иностранного вина в Россию

29 мая Поребрик News: Тайный винодел Дмитрий Медведев ограничил доступ иностранного вина в Россию26Читать материал на украинском
В России государственным и муниципальным учреждениям запретили покупать вина зарубежного производства.
Под запрет, в частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Отмечается, что мера якобы принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.
"Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [в магазинах, торговых сетях, на коммерческих предприятиях]", — уточняется в справке.
По оценкам директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, общий объем госзакупок винодельческий продукции составляет около 7-8 млн л в год, на импортную продукцию приходится около 70%. Общий объем рынка, по его данным, достигает 850 млн л в год.
Как передает РБК, документ опубликован во вторник на сайте правительства РФ, изменения вступают в силу с 1 июля. А соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, которого "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального обличал во владении виноградниками и виноделии в Италии (Тоскана) и Краснодарском крае РФ.
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