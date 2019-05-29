Будет активен: Наливайченко поднял вопрос об ответственности чиновников в эпопее с гражданством Саакашвили

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что толкование гражданства давно выписано в международном праве, как постоянная устойчивая, непрерывная связь между государством и гражданином, которая не ограничена ни в пространстве, ни во времени. И только дальше, по его словам, идут взаимные обязательства.

Он подчеркнул, что в ситуации, которая длится с гражданством Михаила Саакашвили, возникает вопрос, кто те люди, которые в комиссии по гражданству подготовили этот "незаконный акт" для Петра Порошенко для получения Саакашвили гражданства Украины.

По его убеждению, украинское гражданство должно стать такой же ценностью, как и в европейских странах и в США, где его просто так не раздают, но и просто так и не забирают.

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