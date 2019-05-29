''Порошенко немедленно надо вызвать на допрос'': экс-глава СБУ опроверг возможность аренды техники для Администрации президента

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, в эту, первую неделю его президентства, отчаянно пытается оправдать ожидания избирателей. Так, по его словам, он стал первым из украинских президентов, кто не говорил, а подал в Верховную Раду закон "О импичменте президента", к тому же лишенный поддержки в парламенте.

Как бывший глава СБУ, комментируя скандал вокруг пропавшей техники из ситуационной комнаты в Администрации президента, он подчеркнул, что вся техника - оборудование, серверы, видео и аудио техника - которая устанавливается в АП, должна быть сертифицирована СБУ. И использовать арендованную технику во время заседаний "мини-СНБО", где речь идет о государственной тайне, по его словам, невозможно. А вся техника, которая содержит эту информацию, не может быть вывезена или возвращена.

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