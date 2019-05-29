Напился с горя: финал ''Игры престолов'' довел звезду сериала до больничной койки

Напился с горя: финал ''Игры престолов'' довел звезду сериала до больничной койки35Читать материал на украинском
Британский актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в культовой саге "Игра престолов", угодил в больницу после провального окончания сериала.
Так, появилась информация, что Харингтон в настоящее время вынужден проходить лечение в реабилитационном центре, где проходит курс антистрессовой терапии и борется с алкоголизмом, пишет Page Six.
По данным ряда источников издания, 32-летний актер пребывает в элитной клинике Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Он борется с переутомлением, стрессом и алкогольной зависимостью. Жена Харингтона Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль "одичалой" Игритт, находится рядом с мужем.
"По нему больно ударило окончание сериала. Он долго не мог осознать, что это – конец", – сообщили источники.
Пока неизвестно, сколько времени Харингтон проведет в клинике. Отметим, что месяц пребывания в ней стоит около 120 тысяч долларов.
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