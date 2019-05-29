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Он прилетит сегодня: ко встрече с Саакашвили готовятся пограничники и единомышленники

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за такой жест.

Так, политик поделился на своей странице в Facebook указом, который подписал глава государства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" – написал он на русском и украинском языках.

Стало известно также, что Саакашвили уже наметил дату прибытия в Украину. По словам его помощницы Дарины Чиж, его самолет рейсом Варшава-Киев должен приземлиться в аэропорту "Борисполь" в среду, 29 мая, в 17:15.

При этом, представители партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в среду, 29 мая, в 17:00 намерены встречать его в аэропорту. Об этом сказано в Facebook политсилы.

"Друзья, единомышленники и поклонники! Рады Вам сообщить, что уже завтра, 29 мая в 17:00 собираемся в "Борисполе" встречать Михаила Саакашвили в Украине", – сказано в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, причин для недопуска Саакашвили в Украину нет. Пресс-секретарь службы Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" заявил: "Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины".

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а теперь эти обстоятельства исчезли.

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