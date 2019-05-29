Все пропало: секретарь СНБО обнаружил пропажу на Банковой

Из ситуативной комнаты в Администрации президента Украины пропали мониторы и сервера, на которых хранилась секретная информация.

Об этом сообщил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Александр Данилюк. На своей странице в Facebook он обнародовал соответствующее видео.

"Пришел, увидел... Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы", – написал в посте Данилюк.

Чиновник показал пустые стены помещения с нишами для мониторов и оставшимися проводами, а также пустые стеллажи для серверов.

"Так она [ситуационная комната] сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе", – сказал Данилюк.

"Все было снято во время смены власти. Такая получилась "цивилизованная" передача власти в Украине. Остались разве что флаги", – добавил он.

В ответ на это бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко заявил, что всю технику Петр Порошенко арендовал на личные средства. После завершения его каденции мониторы и сервера были возвращены арендодателю.

Кроме того, Цеголко утверждает, что конфиденциальная информация на серверах не была сохранена.

При этом в 2018 году экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкивзаявлял, что оборудование для комнаты было собрано из нескольких источников, в частности, из ЦИК и НБУ.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя скандал, в свою очередь подчеркнул, что техника в главном ситуационном центре СНБО "находится под надежной охраной и работает в штатном режиме".

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