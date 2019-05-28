28 мая Поребрик News: Россия на грани – денеги есть на еду, но не на холодильник

В России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду.

На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года, передает РБК.

Новые данные незначительно лучше соответствующего периода 2017 года. Тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

Наивысшая доля россиян, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих из неработающих пенсионеров (57,9%).

"Даже небольшой потребительский шок, например, пришел в негодность телевизор или стиральная машина, или же задержали зарплату – вынуждает людей экономить еще сильнее", – сообщил научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

"Пугающие цифры. Вот еще одна – лишь 17% россиян заявили, что ни на чем не экономят", – резюмировала "Новая газета".

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