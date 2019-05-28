Da-Sha Project: новые имена украинского шоу-бизнеса

Da-Sha Project: новые имена украинского шоу-бизнеса6Читать материал на украинском
Гостья программы Бурчук Live, певица Da-Sha Project, представила в прямом эфире свои песни, в которых поднимает социально важные темы, нестандартно рассматривая те, что звучат в информационном пространстве.
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