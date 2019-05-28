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Зеленский на Донбассе: что увидел президент на передовой

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Владимир Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 27 мая, он посетил украинских военнослужащих на передовой в Луганской области.

"Президент осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - написано в сообщении.

В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах, ближайшая позиция противника от которых находится в 400 метров.

Он также осмотрел бытовые условия, в которых находятся военные операции Объединенных сил и отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", – заявил Зеленский.

Кроме того, он заслушал доклад командующего Операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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