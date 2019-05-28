Страсти вокруг столичного моста Кличко

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста – защитную стекло-пленку – восстановили. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - отметил Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Напомним, на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стекло-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия – акт вандализма. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком.

"Киевляне продолжают идти гулять нашим новым пешеходно-велосипедным мостом и любоваться видами из него, - говорит мэр. - Еще раз хочу подчеркнуть: Киев - наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами . Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города. - опорочить, кто словами, кто актами вандализма. Неужели неприятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?! ", - написал Виталий Кличко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram