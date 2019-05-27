Российский ядерный центр закупит иконы со стразами

Федеральный ядерный центр НИИ экспериментальной физики закупит купит иконы, картины и книги на сумму более 2,3 миллиона рублей, сообщает издание "В городе N".

Согласно документам о закупках, центр планирует купить 76 икон Серафима Саровского со стразами. Цена одной иконы — около 3,7 тысячи рублей (1500 гривень) . Еще там хотят закупить 90 триптихов Саровской пустыни по цене около 7,3 тысячи рублей (3000 гривень) каждая и два вида панно: "зеркальное Саровская пустынь" — две штуки по 14,2 тысячи рублей (5800 гривень) каждое панно, а также "Саровская пустынь во флокированной упаковке" — 64 штуки по 7,8 тысячи рублей.

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