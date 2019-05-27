''Он сказал – ''поехали'': стало известно место, куда Зеленский хочет перенести Администрацию президента

Администрация президента Владимира Зеленского может с улицы Банковой переместиться в конгрессно-выставочный центр "Парковый", который известен как "вертолетная площадка Януковича".

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источники в команде Зеленского. Отмечается, что сейчас обсуждается с юристами возможность такого переезда.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей. Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, чего хотят", – говорится в сообщении.

Ранее бывший замглавы АП у Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявлял, что переезд Администрации может стоить "десятки миллионов долларов". Однако в пресс-службе Зеленского отметили, что такие суммы завышены.

"Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся", – ответили в АП.

При этом, что будет со старым зданием на Банковой, у Зеленского пока не знают. Возможно, его сдадут в аренду или сделают там музей.

Кроме этого, команда Зеленского хочет реформировать и структуру АП. Для этого будет проведен аудит. По его результатам не исключено сокращение штата. На момент смены власти граничная численность работников АП составляла 432 человека.

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