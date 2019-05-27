В Израиле, как и Одессе – неспокойно. Бунтуют

В субботу, 25 мая, в Израиле тысячи граждан вышли на протест против предоставления премьер-министру Беньямину Нетаньяхунеприкосновенности.

Об этом сообщает Reuters. Возмущение у израильтян вызвало то, что премьер якобы пытался выбить себе иммунитет от судебного преследования и ограничить власть Верховного суда страны из-за обвинения его в коррупции.

По оценкам СМИ, на улицы Тель-Авива вышли 20 тысяч жителей. Организаторы же заявили о 80 тысячах митингующих.

Примечательно, что в демонстрации участвовали почти все оппозиционные партии, что является редким проявлением единства расколотой политической системы Израиля.

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