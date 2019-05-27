Музыка рожденная в 60-ые: уникальный музыкальный стиль в украинском шоу-бизнесе

Музыка рожденная в 60-ые: уникальный музыкальный стиль в украинском шоу-бизнесе76Читать материал на украинском
Гости программы Ольга Лукачева и VOLGA: FUNK, которым в этом месяце исполняется три года, подарили зрителям Бурчук Live солнечную и жизнерадостную музыку в силе фанк. В составе группы 13 музыкантов, лучших профессионалов страны, которые играют в командах совершенно разных направлений – от рок-музыки до хип-хопа, а также приглашены известные артисты, вместе выполняют упорный, честный, настоящий фанк.
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