Зеленский и шаурма: поздравления Киева с днем рождения стало интернет-мемом

В сети активно обсуждали поздравление президента Владимира Зеленского с Днем Киева, где он отметил, что для него столица пахнет липами и шаурмой.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы", – написал глава государства в Facebook.

Многие украинские журналисты прокомментировали в сети сравнение Зеленского Киева с шаурмой.

"Собственно, из-за запаха возле метро у столицы и особые отношения с теми, кто приехал ее покорять, простите", – написал в Facebook журналист Сергей Щербина.

"Несколько слов в защиту шаурмы. Я уже писала, что у нас это ближневосточное блюдо безбожно дискредитировано подачей и майонезом, который совершенно неуместен. В оригинальном варианте используют нежирный соус. И я знаю несколько точек в Киеве, где готовят настоящую – с тонкими ломтиками баранины или телятины. И это очень вкусно! Но ладно с шаурмой. А где он в Киеве липы унюхал?" – рассказала она в сети.

Андрей Дворников в соцсети отметил, что теперь "акции шаурмы должны взлететь до небес после такой рекламы" президента, который назвал ее "пищей богов".

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