Выборы в Европарламент: какие шансы у ''друзей Путина''

В Евросоюзе стартовали выборы в Европарламент (ЕП). В частности в четверг, 23 мая, открылись первые избирательные участки – в Великобритании и Нидерландах. 24 мая голосуют Чехия и Ирландия. В субботу, 25 мая, к ним присоединятся Мальта, Латвия, Словакия. Остальные страны сделают свой выбор в воскресенье.

В целом право голоса на выборах в Европарламент в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек, сообщает DW. На выборах должны избрать 751 евродепутата. По каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их у Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов. Первые результаты будут известны уже в воскресенье, 26 мая.

Это девятые выборы в ЕП с момента их введения в 1979 году, и явка избирателей каждый раз падала, достигнув 43% в 2014 году.

В ходе этих выборов, как никогда, становится актуальной ситуация, когда евроскептики начинают набирать популярность и укреплять свои позиции.

По всему континенту национальные лидеры пытаются мобилизовать своих сторонников, чтобы противостоять популистскому всплеску. Однако, согласно прогнозам, правые популисты продвинутся достаточно серьезно, пишет "Европравда".

Однако подъем евроскептиков, как ожидается, не охватит весь блок, а избиратели в Испании, Ирландии и странах Балтии продемонстрируют твердую поддержку ЕС.

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