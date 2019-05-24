Об этом не договаривались: Филарет рассказал, что из прописанного в Томосе не будут выполнять

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявил, что если бы украинские церкви заранее знали содержание Томоса, они якобы на него не согласились бы. При этом он подчеркнул, что Томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

Такое высказывание прозвучало в интервью "Настоящему времени". "Случилось объединение единой украинской православной церкви. На основании этого объединения Константинопольский патриарх дал нам Томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", – сказал он.

Филарет также утверждает, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

"Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", – подчеркнул патриарх.

Напомним, ранее Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

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