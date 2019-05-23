ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Геращенко попала в скандал в сессионном зале Верховной Рады

427Читать материал на украинском

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попала в скандальную ситуацию с украшениями в зале парламента.

Ее во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко журналисты "НАШ.Макси-ТВ" засняли за примеркой браслета. Для этого нардеп с коллегой прошла за колонну.

Кроме того, журналисты "УП" заподозрили, что украшения на шее Геращенко принадлежат легендарного бренду Van Cleef&Arpels, который стоит 10 тысяч долларов. Нардеп сразу же опровергла эту информацию в Facebook.

"Это неправда. Специально для вас делаю фото своей серебряной цепочки. Завтра утром я передам эту цепочку в вашу редакцию. Дарю его вашему фотографу и предлагаю редакции сделать благотворительный взнос — столько, во сколько оцените мою бижутерию, в фонд "Таблеточки", для помощи детям, которые борются с раком", — написала она.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости