Геращенко попала в скандал в сессионном зале Верховной Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попала в скандальную ситуацию с украшениями в зале парламента.

Ее во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко журналисты "НАШ.Макси-ТВ" засняли за примеркой браслета. Для этого нардеп с коллегой прошла за колонну.

Кроме того, журналисты "УП" заподозрили, что украшения на шее Геращенко принадлежат легендарного бренду Van Cleef&Arpels, который стоит 10 тысяч долларов. Нардеп сразу же опровергла эту информацию в Facebook.

"Это неправда. Специально для вас делаю фото своей серебряной цепочки. Завтра утром я передам эту цепочку в вашу редакцию. Дарю его вашему фотографу и предлагаю редакции сделать благотворительный взнос — столько, во сколько оцените мою бижутерию, в фонд "Таблеточки", для помощи детям, которые борются с раком", — написала она.

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