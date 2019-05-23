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Глас народа: зрители Бурчук Live высказываются ''за'' и ''против'' отставки Зеленского

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Обсуждение новости об электронной петиции, которея была создана на сайте президента Украины 22 мая за отставку Владимира Зеленского, вызвала шквал звонков в эфир программы Бурчук Live.

По состоянию на 15:13 четверга, 23 мая, ее подписали более 25 тысяч украинцев. В петиции говорится, что действия нового главы страны разочаровали народ.

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