22 мая Поребрик News: украинский журналист сцепился в эфире российской радиостанции с украинофобом

Между украинским журналистом Романом Цимбалюком и главой Фонда прогрессивной политики (Россия) Олегом Бондаренко произошел острый спор о российско-украинской войне.

Бурная дискуссия завязалась в эфире радио "Эхо Москвы" после того, как российский деятель начал озвучивать антиукраинские выпады и посягать на территориальную целостность нашей страны.

Услышав оккупационную риторику украинофоба, Цимбалюк пресек его спич и доходчиво объяснил, кем на самом деле является для Украины Российская Федерация.

"В 2014 году адепты "прекрасной и великой" России рассказывали нам о том, что "Одесса наш", "Одесса – русский город" и всякую чушь и бред. И эти бредовые тезисы пятилетней давности проговариваешь ты. Нет, Одесса, Донецк, Симферополь и Севастополь – это украинские города! Часть из них русскоязычные, часть из них оккупированы. От этого они не становятся менее украинскими, чем Львов. Вот и все!" – ярко высказался журналист.

Однако Бондаренко заявил, что Россия якобы не претендует на Одессу. В свою очередь, Цимбалюк напомнил ему, как буквально несколько минут назад его оппонент настаивал на проведении в городе "референдума" о вхождении в Россию. Кроме того, он спросил у фаната "русского мира" о том, жалеет ли он, что президент РФ Владимир Путин не ввел в Одессу войска.

"Знаешь, я жалею! Я жалею! Тогда бы вот те 52 человека не погибли 2 мая 2014 года!" – нагло выкрикнул украинофоб.

"Так, значит, ты – русский нацист?! Так я понимаю? А 13 тысяч, которых вы на Донбассе раскатали, тебе не жалко, да?!" – эмоционально ответил ему Цимбалюк.

Однако Бондаренко не отказывался от своей пропутинской пропаганды и продолжил настаивать на том, что украинцы на Донбассе "воевали сами с собой", ведь российской армии там якобы не было.

Цимбалюк снова прервал ложь оппонента, подчеркнув, что он не хочет, чтобы Украина воплотила главную мечту Кремля – пришла целовать его сапог.

Пропагандист обвинил украинца в озвучивании бредовых вещей и призвал нормально общаться. Однако Цимбалюк ответил, что он не может нормально общаться с человеком, который говорит, что Одесса – русский город и жалеет, что туда не ввели российскую армию.

"Насчет Одессы ты не переживай. Одесса – не часть современной России, да, но это безусловно один из центров "русского мира", нравится это кому-то или нет. Так сложилось исторически. И не тебе, не мне это менять. Для этого нужно, чтобы прошло еще 300 лет, чтобы это изменилось. И там должно появиться что-то другое", – едко высказался Бондаренко.

После этой реплики спор стал еще более острым и практически перерос в конфликт. "Повторюсь – Украину вы никогда не получите! Есть единственный случай – военный", – вступил Цимбалюк в новую фазу стычки.

"Ну, никогда не говори никогда", – с ухмылкой парировал Бондаренко. "Ага, то есть все-таки тебе мало?! Изуродовали восток Украины и вам мало?! Я вас понял, так и запишем", – вскипел украинский журналист.

Россиянин в свою очередь лишь в который раз подтвердил свои слова, едко сказав: "Да, мне мало".

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