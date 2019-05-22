''Пробег под каштанами'': как правильно начать бегать

Гость программы – Виталий Дрозд, главный тренер беговой академии, который готовит марафонцев и полумарофонцев рассказывает, как правильно подготовиться к марафону и с чего начинать.

Он подготовил блогера и медиаменеджера, журналистку и бизнесмена Татьяну Гриневу, которая запланировала для себя пробежать за 12 месяцев 12 марафонов, в результате чего этот челленджа собрал более 1 млн гривен на благотворительность.

Он также рассказал о традиционном, 27-м "Пробеге под каштанами", который состоится 26 мая 2019 года на Майдане Незалежности в Киеве, участие в котором примут более 10 000 человек.

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