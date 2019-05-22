Группа Karna в гостях Бурчук Live

Гости, старые добрые друзья программы Бурчук Live, участники гуцул-метал группы Karna представили свои песни в акустической версии и рассказали о реакции украинского шоу-бизнеса последние политические события, происходящие в Украине.

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