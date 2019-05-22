Группа Karna в гостях Бурчук Live

Группа Karna в гостях Бурчук Live259Читать материал на украинском
Гости, старые добрые друзья программы Бурчук Live, участники гуцул-метал группы Karna представили свои песни в акустической версии и рассказали о реакции украинского шоу-бизнеса последние политические события, происходящие в Украине.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.
0
3
0
0
1
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы