Социологи посчитали рейтинги – пройдут не все

Наиболее высокие шансы пройти в новый состав Верховной Рады Украины на внеочередных выборах имеют пять партий. Речь идет о "Слуге народа" – 43,8%, "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 10,5%, БПП – 8,8%, "Батьківщині" – 7,3%, "Силе и чести" – 5,1%.

Об этом свидетельствуют итоги нового опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая.

Если же будет изменен закон о выборах, то в новый парламент также пройдут партия лидера Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%, "Оппозиционный блок" – 3,2%

Остальные политические силы не набирают 3%. Так, партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" имеет 2,3% поддержки, "Свобода" – 1,6%, "Самопоміч" – 1,1%. Партия премьер-министра Владимира Гройсмана и "Удар" тоже не наберут необходимого минимума

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