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Мужчинам вход воспрещен: в Ирпене пройдет женский форум

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Народный депутат Украины, инициатор женского форума "Я - Счастливая" Ирина Сысоенко рассказала о форуме, который состоится 24 мая в городе Ирпень в конференц-холле "Ирпень". По ее словам, мероприятие предложит женщинам услышать эксклюзивный и уникальный материал от спикеров, которые достигли успеха в политике, бизнесе и в сочетании с личной самореализацией.

На женском форуме "Я – Счастливая" будут выступать спикеры, которые достигли успеха в политике, бизнесе и в сочетании с личной самореализацией, поэтому им есть о чем рассказать.

Женский форум является благотворительным мероприятием, поэтому на форуме будет возможность внести свой финансовый вклад в восстановление реанимационного отделения Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А.М. Лукьяновой НАМН Украины, тем самым внести частичку добра для детей!

Единственная Форма участия для мужчин – это провожать и встречать женщин у входа с цветами. Их присутствие на мероприятии запрещется.

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