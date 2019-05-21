21 мая Поребрик News: приступ идиосинкразии у представителя РФ в ООН

Совет безопасности ООН в понедельник, 20 мая, отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши.

В частности, представитель Франции Франсуа Делатр подчеркнул, что выступает против повестки дня, предложенного РФ именно в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время он сказал, что вопрос российско-украинского кризиса в целом рассмотреть важно, однако трудности возникнут с конструктивной дискуссией.

В ответ на это постпред Российской Федерации Василий Небензя дерзко заявил, что украинско-российского конфликта якобы не существует, а есть только конфликт внутри Украины.

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