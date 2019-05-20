''Киевпрайд'' за свободу и независимость – главные украинские ценности

Координатор пиар-департамента "КиевПрайд" София Лапина считает, что украинская культура базируется на универсальных объединяющих и вдохновляющих ценностях, таких как свобода, любовь, поддержка, безопасность. По ее словам, на протяжении всей истории нашего народа мы боролись за свободу и независимость, которые дали нам только благодаря единству. Именно эти ценности, по ее мнению, формируют нашу культурную идентичность, объединяют нас и помогают как личностному становлению, так и государственном.

Она отметила, что Украина выбрала путь европейского развития, где главными являются верховенство права и равенство независимо от вероисповедания, цвета кожи, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Поэтому, по ее словам, как сообщество и граждане этого государства, именно за такую Украину они объединяются в борьбе против гомофобии, трансфобии и любой ксенофобии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся