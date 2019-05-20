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"Боритесь – поборете!": столица готовится к КиевПрайду-2019

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Украинский клипмейкер Юрий Движон в эфире программы Бурчук Live представил проект, в котором 15 украинских знаменитостей присоединились к инфокампании КиевПрайд "Боритесь – поборете!", Посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобия. По этому случаю КиевПрайд совместно с клипмейкером и режиссером Юрием Движоном запустили инфокампанию "Боритесь – поборете!". К ней присоединились 15 знаменитостей, которые снялись в одноименном ролике. Среди героев - звезды шоу-бизнеса, телевидения, политики и дипломаты, а именно: Народная артистка Украины Ольга Сумская, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, певица ЛУНА, телеведущий Майкл Щур, певица Алина Паш, травести дива Монро, координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, певец PIANOBOY Дмитрий Шуров, телеведущая Янина Соколова, политики на Светлана Залищук, певица TAYANNA, музыкальная группа YUKO, телеведущий Анатолий Анатолич, певица Злата Огневич и музыкальная группа KADNAY.

Проект, призванный привлечь внимание к проблемам дискриминации ЛГБТ + в Украине и показать, что лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные люди в первую очередь такими же гражданами этого государства.

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