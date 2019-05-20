Инаугурация Зеленского: доллар на гране срыва, а гривна укрепляется

В Украине 20 мая на валютный рынок в том числе влияет и инаугурация президента Владимира Зеленского. После почти недельного перерыва в покупке государственных ценных бумаг в гривне начали принимать участие и иностранцы, что позволило снизить курс американской валюты.

Об этом со ссылкой на представителей банков сообщает издание UBR. Nторги на межбанке стартовали с роста курса доллара на 2 копейки — до 26,32-26,39 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

"Валютные продажи идут достаточно активно. Потому котировки просели к 26,22-26,24 грн/$", — уточнил он. Казначеи с утра подшучивали: "Зеленский — президент, потому гривна укрепляется. Даешь минус 10 копеек за раз!".

По словам финансистов, доллар дешевеет благодаря продажам иностранных инвестфондов, которые после недельного перерыва решили принять участие в покупке гривневых гособлигаций.

По состоянию на 10:30 Нацбанк валюту на межбанке не скупал. Давал импортерам пополнить свои запасы доллара. Наличный курс "американца" с утра не менялся. Средний курс продажи валюты населению остался в рамках 26,45-26,55 грн/$. При этом выкупали ее у людей в рамках 26,0-26,30 грн/$.

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