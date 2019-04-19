''Я завалил эту роль'': лидер O'TORVALD рассказал о своем первом опыте в кино

Гость, лидер группы O'TORVALD, участник Евровидения-2017 Женя Галич, после летнего перерыва в музыкальной карьере посетил программы Бурчук Live на ObozTV. Он рассказал, чем отличился прошлый год и представил два новых клипа на песни "Два ноль один" и "Назовні (Снаружи)", которые связаны между собой одной сюжетной линией.

Они признался, что "обратной связи" или осознания полученного опыта от съемок в большом кино у него нет потому, что, по его мнению, он роль завалил. Он заверил, что воспринимает себя адекватно и в состоянии объективно оценить как свои успехи, так и свои поражения.

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