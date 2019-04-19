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''Во-первых, они зомбаки'': Женя Галич поделился впечатлениями от посещения салонов игровых автоматов

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Гость, лидер группы O'TORVALD, участник Евровидения-2017 Женя Галич, после летнего перерыва в музыкальной карьере посетил программы Бурчук Live на ObozTV. Он рассказал, чем отличился прошлый год и представил два новых клипа на песни "Два ноль один" и "Назовні (Снаружи)", которые связаны между собой одной сюжетной линией.

Он высказал свое отношение к избирательному процессу в Украине, но не обозначил своего политического предпочтения и рассказал, как случайно на ЖД вокзале "Южный" в Киеве попал в салон игровых автоматов.

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Женя Галич
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